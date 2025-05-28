Новый мемориальный сквер на пл.Восставших зарос сорняками

Строительный забор, много лет загораживавший территорию у южного фасада гостиницы «Крым», наконец-то убрали... и открылись заросшие травой газоны.

Создание мемориального сквера на пл.Восставших, на территории примыкающей к ул.Крейзера, началось еще в мае 2021 года. Сдать объект, согласно информации со щита на строительном заборе, собирались в июле того же года. Заказчик — ООО «Северная Пальмира», генеральный подрядчик — ООО «Стандарт-Строй».

Уложиться в указанный срок не удалось. Объект долгое время находился в состоянии полуфабриката: за строительным забором были видны размеченные клумбы и дорожки, выложенные тротуарной плиткой и огражденные бордюрами.

Заказчик в 2021 году заявлял о желании установить в сквере памятник герою Великой Отечественной войны генералу Якову Крейзеру. Однако проект за четыре года не реализовался. Вместо памятника в центре сквера установили закладной камень с надписью «На этом месте будет установлен памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Якову Григорьевичу Крейзеру», без указания каких-либо сроков.

После ликвидации забора оказалось, что в новом общественном пространстве установлены скамейки с навесами, урны, устроены подпорные стены и парапеты из красного гранита. Таким же камнем ограждены клумбы, которые, правда, несмотря на высаженные когда-то растения и даже магнолию, выглядят весьма заброшенными.