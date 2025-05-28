Мнимые жертвы ДТП опять звонят и просят денег

Как сообщила пресс-служба УМВД города, дистанционные мошенники снова начали активно использовать схему «Ваш родственник стал виновником ДТП». Всего за один день четверо граждан потеряли более двух миллионов рублей, «спасая» своих близких от последствий выдуманных ДТП. Мошенники убедили 78-летнюю пенсионерку отдать 1,5 млн рублей, еще три жертвы в возрасте от 56 до 85 лет лишились от 200 до 390 тысяч рублей.

Пожилым людям звонят «дочки» («внучки», «племянницы») и сквозь рыдания сообщают, что по их вине в дорожной аварии пострадали люди и теперь им грозят серьезные проблемы. В разговор вклинивается «следователь» («адвокат», «врач») и подтверждает, что последствия действительно очень печальные, но есть выход из ситуации — нужны деньги для решения вопроса.

Полиция Севастополя призывает жителей города объяснить своим родителям, бабушкам, дедушкам, пожилым соседям, что звонки от родственников, попавших в ДТП, — это мошенническая схема. Нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить своим близким, чтобы убедиться, что с ними всё в полном порядке.