Фестиваль СевТЮЗа «Сказочное королевство» пройдет на двух сценах

IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» в этом году пройдет с 1 по 7 июня на сцене Севастопольского театр юного зрителя на проспекте Гагарина, 16 и на новой сцене «Океан» на улице Правды, 13.

Как сообщили в СевТЮЗе, первый день фестиваля начнется в 11.00 спектаклем «Тео — театральный капитан», который дадут на основной сцене, а завершится музыкальным концертом с участием Военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением заслуженного артиста города Севастополя Валентина Таева.

В этот же день (в 15.00 и 18.00) в «Океане» зрители увидят спектакль Омского городского драматического театра им.Ермолаевой «Чудо-дерево».

Всего в фестивале примут участие театры из разных уголков страны. Кроме Омского театра, в гости к севастопольцам приехали Горловский театр кукол, Старооскольский театр для детей и молодежи, Крымский академический театр кукол (Симферополь), Феодосийский театр «Парадокс», Донецкий РАМПТ (г.Макеевка), Кировский театр кукол им. А.Н.Афанасьева, Губкинский театр для детей и молодежи, Волгоградский областной театр кукол, Рязанский государственный ТЮЗ, Туапсинский театр, Детский театр песка и теней (г.Челябинск), Калужский театр кукол, Крымский ТЮЗ (Евпатория), Курский государственный театр кукол, Пермский ТЮЗ.

Они привезли уже хорошо и не очень известные детские сказки: «Алладин и волшебная лампа», «Планета Вити», «Жил был на свете серенький козлик», «Федорино горе», «Маленький принц», «У ковчега в восемь», «Ястребок», «Город маленьких бяк», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о потерянном времени», «По щучьему велению», – эти спектакли пройдут на основной сцене.

В «Океане» зрители увидят спектакли «Чудо-дерево», «Русалочка», «Мерзни, мерзни, волчий хвост», «Кот в сапогах». Зрителям также обещают участие в мастер-классах и много интерактива.