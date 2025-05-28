Директор 13-го завода не под домашним арестом

Пресс-служба Судоремонтного завода Черноморского флота опровергла информацию о задержании и обвинении в мошенничестве директора.

ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военных следственных органов СК РФ сообщил 28 мая, что директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря обвиняется в групповом хищении.

«Предъявлено обвинение директору судоремонтного завода Черноморского флота. <...> В период с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и сотрудники ИП путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более чем 4 млн рублей, которые распределили между собой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале 2023 года в ходе исполнения государственного оборонного заказа судостроительным заводом Черноморского флота заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на П.Флорю. По данным следственных органов, в ходе допроса обвиняемый признал вину и дал показания. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Эта информация не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием», — разослала сообщение пресс-служба Судоремонтного завода Черноморского флота.