Десять из 26 пляжей к летнему сезону готовы

На конец мая пляжи «Солдатский», «Любимовка», «Нахимовец», «Солнечный», «Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин», «Учкуевка», а также в парке Победы и в Орловке подготовлены к приему отдыхающих, всю неделю отчитывается департамент городского хозяйства.

Для получения разрешения на работу всем пляжам в обязательном порядке необходимо провести водолазное обследование морского дна, лабораторные исследования воды и песка, а также нанять и обучить матросов-спасателей. Кроме этого операторы пляжей к началу сезона красят и приводят в порядок спасательные вышки, раздевалки, теневые навесы, скамейки, дорожки, уборные и душевое оборудование.

Так на пляже «Учкуевка» кроме обязательных элементов, оператор благоустроил дополнительную парковку, перенес в удобное место контейнерную площадку, организовал место для отдыха маломобильных граждан. Перед началом сезона обещал еще раз просеять песок.

На пляже «Хрустальный» установлены шесть новых солнцезащитных навесов. В этом году их монтировали на волноотбойники, чтобы не нарушить целостность нового бетонного покрытия пляжа. Кроме этого в специальных местах установили душевые и кабинки для переодевания, в том числе для инвалидов.

В парке Победы на пляже убрали водоросли, обустроили комфортную зону отдыха для маломобильных граждан: трап для спуска в воду, навес и бесплатные лежаки.

На «Солнечном» расставили зонты и шезлонги, обозначили зоны купания для детей и инвалидов с пандусом для захода в воду. После критики в соцсетях оператору пришлось переустановить лестницу для схода в море, усилив крепление и изменив ее конструкцию.

На пляж «Песочный» завезли 500 тонн песка, уложили деревянные дорожки, ведущие к морю, и установили специальный спуск для инвалидов. В Любимовке обновили сетку для игр в пляжный футбол или волейбол. На детской площадке пляжа «Солдатский» отремонтировали карусель.

В этом году в городе будут работать 26 пляжей. Пляж «Золотой» из прошлогоднего списка исключен. И на пляже Ушаковой балки подготовки к летнему сезону пока не заметно.