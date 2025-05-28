Бывший адвокат осуждена за мошенничество

Установлено, что адвокат обещала клиентам оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельных участков, получении документов на строительство и решении вопросов постановки на учет объектов недвижимости. Под этим предлогом ей удалось получить в период с июня 2021 по август 2022 года 11,6 млн рублей от двух женщин — жительниц Москвы и Анапы. Одна потерпевшая приобрела в Севастополе пять земельных участков на ул.Рубежной и Челнокова, а вторая — участок на ул.Челюскинцев. Земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, однако адвокат пообещала перевести их в «малоэтажную многоквартирную застройку», «гостиничное обслуживание», «магазины, общественное питание и гостиничное обслуживание».

Исполнить взятые на себя обязательства адвокат и не могла, и не намеревалась, письменные договоры об оказании данных услуг с потерпевшими не заключала.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен в ходе следствия в полном объеме.

Гагаринский районный суд Севастополя с учетом добровольного возмещения ущерба и иных смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной 4,5 года лишения свободы условно, установив испытательный срок 4 года. Также осужденная лишена права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет, сообщила пресс-служба прокуратуры города.