Бывший адвокат осуждена за мошенничество
Бывший адвокат Севастопольской коллегии адвокатов обманула своих клиентов на 11,6 млн рублей. Женщина возместила им понесенный ущерб, поэтому понесет условное наказание.
Установлено, что адвокат обещала клиентам оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельных участков, получении документов на строительство и решении вопросов постановки на учет объектов недвижимости. Под этим предлогом ей удалось получить в период с июня 2021 по август 2022 года 11,6 млн рублей от двух женщин — жительниц Москвы и Анапы. Одна потерпевшая приобрела в Севастополе пять земельных участков на ул.Рубежной и Челнокова, а вторая — участок на ул.Челюскинцев. Земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, однако адвокат пообещала перевести их в «малоэтажную многоквартирную застройку», «гостиничное обслуживание», «магазины, общественное питание и гостиничное обслуживание».
Исполнить взятые на себя обязательства адвокат и не могла, и не намеревалась, письменные договоры об оказании данных услуг с потерпевшими не заключала.
Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен в ходе следствия в полном объеме.
Гагаринский районный суд Севастополя с учетом добровольного возмещения ущерба и иных смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной 4,5 года лишения свободы условно, установив испытательный срок 4 года. Также осужденная лишена права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет, сообщила пресс-служба прокуратуры города.