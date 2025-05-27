Туристов в очереди на Крымский мост обеспечат туалетами, едой и медпомощью

В случае возникновения очередей при досмотре на Крымском мосту туристы будут обеспечены питьевой водой, санузлами и медицинской помощью, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на оперативном совещании.

«Следующая задача, стоящая перед нами — это упрощение досмотровых мероприятий, но без потери качества. Потому что это очень важное мероприятие. Сегодня (на автоподходах к мосту) уже 110 досмотровых пунктов. Бесперебойная работа должна быть обеспечена. И в случае возникновения очередей, а такое возможно из-за мер безопасности, <...> нужно обеспечить тех, кто стоит в очереди, санузлами, питьевой водой, возможностью питания и медицинской помощью», — цитирует Р.Старовойта ТАСС.

Он также отметил, что автомобильная дорога в Крым по территории новых регионов в настоящий момент в большей степени приведена в нормативное состояние.

«Реконструированная, безопасная, по интенсивности [движения] она комфортная. Поэтому этот вариант сегодня тоже нужно обязательно предлагать нашим путешественникам. Тем более, что он почти на 90 км короче, чем участок движения через Крымский мост», — добавил министр.

Кроме того, планируется увеличить емкость железнодорожных составов, следующих в Крым, в поездах появятся дополнительные места. В Минтрансе отметили, что безопасность туристов является приоритетом.