Реконструкция Стрелецкого спуска затронет и площадь Восставших

Документацию по планировке будут готовить на бо́льшую территорию.

Департамент архитектуры Севастополя внес изменение в собственное распоряжение от 28.10.2024 «О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги 67 Н-366 ул.Стрелецкий спуск».

Теперь реконструкция коснется не только Стрелецкого спуска, но и площади Восставших.

Напомним, реконструкция дороги проводится в связи со строительством тоннеля с ул.Пожарова на ул.Генерала Петрова.