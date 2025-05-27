Проблему потопов в Казачке опять обещают решить

Вопрос подтопления прохода к зданию начальной школы, детскому саду, а также к недавно открытому многофункциональному культурно-досуговому центру «Бухта Казачья» обостряется всякий раз после дождя,

Подходы к школе становятся недоступными для пешеходов из-за огромной лужи, которую школьники не могут обойти и вынуждены преодолевать, цепляясь за прутья забора. Недавний дождь в очередной раз вызвал возмущение жителей района, которое они активно высказали в соцсетях.

О сроках приведения в порядок дорожной инфраструктуры района, чтобы дети могли в непогоду беспрепятственно добираться до новопостроенных объектов образования глава города Михаил Развожаев осведомился 26 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя у своего зама Павла Иено. Тот заверил, что держит вопрос на контроле.

— Мы сейчас за лето все эти проблемы решим. В июне выходим и приступаем к работам. Необходимый материал уже закупили, понимаем, что необходимо сделать. Поэтому приступим к работам, за лето сделаем, — отреагировал на вопрос и.о.замгубернатора.

М.Развожаев также напомнил о существовании проекта строительства в бухте Казачья большой объездной дороги и поинтересовался, каково сегодняшнее состояние дел.

П.Иено ответил, что этот проект уже прошел экспертизу, в департаменте транспорта планируют приступить к работам.

Интересно, что вопрос о регулярном затоплении пешеходного перехода у начальной школы в районе «Бухта Казачья» уже поднимался в городском правительстве в октябре 2024 года, Тогда тот же П.Иено получил от губернатора поручение устроить временный отвод воды. С тех пор прошло больше полугода и много воды утекло...