Праймериз Единой России выиграли директора школ

Подведены итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов Севастополя.

Электронное голосование проходило с 19 по 25 мая. Чтобы принять в нем участие, необходимо было зарегистрироваться c подтверждением через портал госуслуг. Кандидатами могли стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.

В Ленинском и Гагаринском муниципальных советах по 15 депутатов — по пять в трех пятимандатных округах. Поэтому первые пятерки претендентов, получившие максимальное количество голосов, и составят основу списков кандидатов партии на выборах.

Кто пользуется максимальной поддержкой в городе или админресурсом, можно увидеть по результатам голосования: большинство голосов было отдано директорам школ. В Гагаринском районе — это директор школы «Экотех+» Юлия Салпук, школы №23 — Татьяна Проворова, и №24 — Нина Ключук. В Ленинском — директор школы №39 Елена Науменко, №14 — Елена Улыбышева, №7 — Дмитрий Главацкий, №45 — Антон Пляскин и Малой академии наук — Сергей Пасеин.

Конкуренцию им смогли составить лишь действующие муниципальные чиновники каждого из районов и партийные функционеры. И для комплекта в каждой победившей пятерке оказался военнослужащий — участник СВО. Им при подсчете добавляли 25% голосов.

Среди своих

Предварительное голосование по кандидатам в губернаторы «Единая Россия» в Севастополе решила делать непубличным: выбирать между нынешним — Михаилом Развожаевым и депутатом Госдумы Дмитрием Беликом предложено только членам партии.

До 8 июня претенденты проведут встречи с секретарями местных и первичных отделений партии в четырех районах города и представить однопартийцам свою программу развития Севастополя. По итогам встреч президиум регионального политсовета примет решение о выдвижении одного из претендентов в качестве кандидата на должность губернатора Севастополя от партии «Единая Россия».

Выборы губернатора и депутатов Ленинского и Гагаринского советов пройдут в единый день голосований 14 сентября 2025 года.