Покупая землю, убедитесь, что там нет древних руин или культовых захоронений
Есть ли обременения на земельном участке, на котором вы собираетесь строить дом или другое сооружение, можно проверить на портале Госуслуг. Для этого можно воспользоваться услугой «О предоставлении сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке».
— Чтобы провести проверку приобретенного земельного участка, человек подает заявление через портал Госуслуг, а управление по охране памятников культурного наследия Севастополя, в свою очередь, проинформирует, расположен ли на земле объект культурного наследия (ОКН) или нет. Если расположен, то укажут ограничения и назовут действия, которые необходимо предпринять, — рассказал главный специалист-эксперт отдела государственного учета, паспортизации, режима и зон охраны объектов культурного наследия управления охраны памятников Севастополя Олег Жога.
По его словам, это услуга не новая, но в последнее время стала популярной: около 80% всех обращений, которые поступают в Севнаследие в электронном виде, приходятся именно на нее. За последние два года участились случаи возбуждения уголовных дел по причине нанесения ущерба ОКН в связи с незнанием, что на участке находятся охраняемые законом объекты. Узнать об этом на кадастровой карте невозможно, поскольку некоторые сведения об ОКН туда не вносятся: объекты археологии не могут быть размещены в открытом доступе.
Воспользоваться услугой через портал «Госуслуги» несложно. Она предоставляется в течение 15 рабочих дней. Вы находите услугу, для идентификации земли вводите в запросную графу кадастровый номер земельного участка, и все.
Для идентификации земельного участка необходим его кадастровый номер, либо, если вас интересует какая-то его часть, то можно прислать схему, обведя конкретную территорию на Яндекс-карте, уточнил О.Жога.
Управление даст исчерпывающий перечь обременений, если они есть, и пропишет возможности по разрешению ситуации. Сообщит, нужна ли государственная культурная экспертиза или же она уже была проведена.
Ограничения бывают разной строгости. Если участок расположен в границах объекта археологии, то это не означает полного запрета на строительство. При проведении госэкспертизы необходимо разработать специальные мероприятия по обеспечению сохранности данного объекта, по согласованию с Севнаследием, реализовать их, а в дальнейшем получить разрешение строить.
По словам специалиста, как правило, реализация сохранных мероприятий заключается в проведение археологических полевых работ. Археологи раскапывают объект, изымают все археологические находки и консервируют. Если обнаруживаются какие-то конструктивные элементы, которые изъять из земли невозможно, но которые необходимо сохранить, вот в таком случае построить дом на этом месте не получится.
За последние пять месяцев этой услугой воспользовались сто физических и юридических лиц. Некоторые из них только при обращении в Севнаследие узнали, что их земельные участки имеют обременения.