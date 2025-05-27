На благоустройство Матросского бульвара выделили 20,4 миллиона

Информация размещена на сайте Госзакупок РФ. Заказчиком работ является ГБУ «Парки и скверы», подрядчик – ООО «Эксклюзив строй». Сумма контракта составляет 20,408 млн рублей.

Контракт заключен 20 марта, обновлен 21 мая, со сроком исполнения – 26 декабря 2025 года.

Объектами закупки являются целый ряд работ, связанных с благоустройством Матросского бульвара.

В том числе по устройству наружных электросетей, установкой прожекторов, ревизией системы вентиляции, прочисткой насосов фонтана, гидроструйной очисткой внутренних и наружных поверхностей, сливом воды из фонтана и т.д..