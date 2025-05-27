Дайверы продолжают бороться с запретом рыбалки у мыса Айя

Члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) повторно обратились к губернатору по поводу запрета любительского рыболовства и отдыха на лодках и катерах у мыса Айя — особо охраняемой природной территории.

В апреле члены Ассоциации по поручению подводных охотников, фридайверов, рыбаков, владельцев маломерных судов уже просили губернатора Севастополя Михаила Развожаева обратить внимание на вопиющую ситуацию с полным запретом любительской рыбалки и практически всех видов отдыха на воде (кроме морских прогулок) в акватории, прилегающей к мысу Айя. Поводом для обращения послужило сообщение городской прокуратуры, о совместных рейдах с представителями ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства Севастополя» в акватории природного заказника «Мыс Айя». Был задержан катер с пятью рыбаками, которые на спининги поймали 160 окуньков и ставридок. За незаконный вылов рыбы на особо охраняемых природных территориях ОМВД России по Балаклавскому району возбудил против рыбаков-любителей уголовное дело.

«Вместо гармоничного развития туризма и рекреации в регионе мы видим подход — «запретить и непущать». У севастопольцев и балаклавцев отняли места, где каждый надводный и подводный камень знаком с детства, места где ловили рыбу поколения наших земляков. Всем, кто приплыл к мысу Айя, теперь грозит штраф и уголовное дело за удочку, брошенный якорь, нахождение на палубе, пару пойманных ставрид. Подобное запретительство абсурдно и увеличивает социальную напряженность, снижает туристическую привлекательности региона и наносит ущерб имиджу местной государственной власти», — сказано в обращении.

На Байкале можно, в Балаклаве нельзя!

На обращение к губернатору активистам отписался Севприроднадзор. Природоохранный департамент сообщил, что не видит оснований для отмены строгих запретов и ограничений. «Представленные выше ограничения не противоречат целям и задачам заказника «Мыс Айя»: сохранению в естественном состоянии территории, а также прилегающей акватории Черного моря как места обитания черноморских дельфинов и многочисленных водоплавающих птиц», — настаивают в Севприроднадзоре.

Примечательно, что режим заказника «Мыс Айя» был сильно ужесточен, фактически до уровня заповедника как раз, когда в России вышло распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», которому подобные запреты прямо противоречат. В других заказниках и национальных парках России любительское рыболовство разрешено и ему оказывается максимальное содействие, ведь рыбалка привлекает туристов со всей страны.

Кроме этого активисты задаются вопросом, каким образом защита дельфинов и птиц согласуется с тотальным запретом на любительскую рыбалку, на нахождение с удочками в водах у мыса Айя, на невозможность заниматься отдыхом на воде.

«Мы не можем согласиться с подобным уровнем аргументации. Ответ Севприроднадзора фактически подтверждает, что введенные запреты введены не обоснованно, потому что запрет не соответствует цели создания заказника», — считают члены ассоциации.

Их также возмущает, что вопрос о нахождении маломерных средств и их временной якорной стоянки на акваториях, прилегающих к берегам мыса Айя, Севприроднадзор полностью проигнорировал.

«В России нет примеров, когда на акваториях других заказников введены настолько тотальные запреты. Приставать к берегам и бросать якорь маломерным судам не запрещено даже в озере Байкал!» — возмущены дайверы и верят, что правительству Севастополя под силу проявить гибкость и признать введенные ранее запреты, чрезмерными.