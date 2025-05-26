Зовут поработать в школьных трудовых отрядах

В губернаторских школьных трудовых отрядах (ГШТО) этим летом будут работать 2152 школьника. Такое количество было озвучено 26 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя начальником городского управления по делам молодежи Марина Слонченко.

В образовательных организациях создано 68 трудовых отрядов, плюс еще один отряд в частной школе «Мои горизонты».

В летнее время также будут трудоустроены по 40 кураторов из числа студентов в июне и в июле.

Средняя зарплата в ГШТО за две недели в этом году составит 11 525 рублей, за месяц – 23 050 рублей. Сумма зависит от количества отработанных дней каждым подростком.

Рабочий день подростков 14 лет составит 4 часа, 15 лет – 5 часов, ребята в возрасте 16-17 лет будут работать 7 часов.

Для поступления в ГШТО необходимо обратиться к ответственному в своей школе. Тот познакомит школьника или родителя с куратором из ГШТО, который поможет со сбором и оформлением документов.

Для трудоустройства необходима копия паспорта школьника, письменное согласие родителей, СНИЛС ученика, реквизиты банковской карты, справки с места учебы и об отсутствии судимости, а также копия паспорта одного из родителей.

В этом году 12 школьникам предложат работу согласно ранее заключенному договору с телеканалом СТВ, где им предложат помогать снимать и распространять контент. В школах ребятам предстоит работать в школьных библиотеках, на пришкольном участке или в здании школы.

В спортивных учреждениях можно будет оказать помощь в проведении спортивных мероприятиях, оформлении наградной продукции и уборке помещений и территорий спортобъектов.

В сфере туризма школьники предложат попробовать себя в проведении анкетирования туристов и в работе на Большой Севастопольской тропе.

В культурных учреждениях им поручат выполнить мелкий ремонт мебели и оборудования, реставрировать библиотечный фонд и контролировать билеты при входе в кинотеатры.

Горхоз сможет предложить работу в городских парках и скверах по облагораживанию территорий и высадке саженцев растений. В ООПТ школьники смогут ухаживать за растениями и высаживать зеленые насаждения в питомниках.

Ребята также смогут поработать в роли помощников вожатых в ДОЛ «Алькадар», в экопарке «Лукоморье» и парке «Патриот», а в департаменте транспорта им предложат должности курьеров и делопроизводителя.

Также в очередной раз ребят задействуют в ПАО «Промсвязьбанк», где после обучения они смогут обрабатывать заявки клиентов

Во Всероссийском проекте «Алабуга ТОП» во второй раз теперь уже 40 школьников из Севастополя будут убирать жилые помещения, заниматься приемом и обработкой входящих звонков в офисе, распределением документации.

В рамках программы также запланированы профориентационные выезды на ГУП «Севэлектроавтотранс» и на Бельбекский водозабор.