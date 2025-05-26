В Симферополе побит температурный рекорд

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье, 25 мая, в столице Республики Крым был перекрыт температурный рекорд.

«25 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил в Симферополе 31,0 градуса тепла», — сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что предыдущий рекорд составлял 29,3 градуса тепла, он был установлен в 1935 году.

Дожди и нежарко

В ближайшие сутки 26 мая на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 21...26 °, в степных и предгорных районах до 30°, в горах 18...20°.

Во вторник 27 мая на смену тропической воздушной массе начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории Крыма пройдут сильные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15...20°; днем 18...23°, в горах 12...17°.

В Севастополе 26 мая без существенных осадков. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 25...27°.

27 мая — ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 20...22°.

28 мая — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12...14°, днем 20...22°.