В России заработал реестр злостных алиментщиков

На момент запуска в него попадут около 190 тысяч человек.

Вступил в силу закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов. В него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также алиментщики, находящиеся в розыске.

Должник будет включен в реестр с момента объявления в розыск или в течение пяти дней с момента получения судебного акта о привлечении к ответственности. Сведения о неплательщике будут находиться в реестре до полного погашения долга по алиментам.

В целом по стране весной текущего года в розыске приставов находились 87 тысяч алиментщиков (за весь предыдущий год — 136 тысяч, разыскано 45 тысяч).

Вступивший в силу закон пока не предусматривает отдельных мер воздействия на попавших в реестр. Его задача — побудить их к исполнению обязанностей под угрозой репутационных рисков. Так включение в реестр может осложнить должникам трудоустройство или вступление в новый брак; наниматели могут усомниться, брать ли их на работу, а женщины — надо ли связывать себя союзом с ними. Кроме того, Минюст вместе с ФССП рассматривает варианты воздействия на лиц, включенных в реестр. Среди предложений — запрет на пользование порталом госуслуг, запрет поступления на госслужбу, на покупку билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт, ограничение возможности брать кредиты и займы. Изучаются также предложения запрета на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение недвижимости и автотранспорта и их госрегистрацию, отказ в открытии банковского счета и осуществлении банковских операций.

Общедоступный реестр алиментщиков размещен на сайте Федеральной службы судебных приставов. Увидеть его можно на главной странице ресурса fssp.gov.ru.

Сведения, указанные в реестре должников по алиментным обязательствам, являются общедоступными до исключения сведений о должнике по алиментным обязательствам из указанного реестра в связи с полным погашением задолженности или по другим основаниям.