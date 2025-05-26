В Балаклаве опрокинулся катер с туристами

В районе мыса Айя днем 25 мая во время морской прогулки перевернулось маломерное судно, на бору которого было шесть пассажиров. Их эвакуировали проходившие неподалеку прогулочные катера. Госпитализация никому не потребовалась.

Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техдокументация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям капитана-судоводителя и должностных лиц контролирующих органов, ответственных за техническое состояние судна.