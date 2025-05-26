Цифровизация добирается и до садоводов

Севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в 2023 году получило региональную субсидию от правительства города на цифровую инвентаризацию СНТ. Пилотный проект реализован в нескольких садовых товариществах.

А в Севастополе их около 450 и они плотно интегрированы в жизнь города. Между жителями садоводческих массивов и представителями власти часто возникает недопонимание в вопросах развития этих территорий и господдержки этого процесса, что приводит к конфликтным ситуациям и росту социальной напряженности. Чего только стоят ежегодные проблемы с отключением электричества в СНТ на Фиоленте! Скандалы приходится вручную разгуливать губернатору, подведомственным и ресурсным организациям. Основное препятствие — непрозрачность хозяйственной деятельности руководства некоторых СНТ и всего, что связано с общедолевым имуществом садоводческих товариществ. Это водоводы, электрические и газовые сети, дороги.

Инвентаризация

Инвентаризация как раз и могла бы помочь определить параметры и состояние общедолевого имущества каждого СНТ, сделать эту информацию доступной для всех его членов и ревизоров.

На основании этих внутренних данных можно разрабатывать предложения для общего собрания по вопросу распределению электрических мощностей товарищества среди собственников земельных участков, снизив нагрузку на сети. Кроме этого, выявлять самозахваты, определять границы территорий, уточнить, на каком праве правообладатель владеет участком, проверить состояние общего имущества, а также неучтенные объекты.

По идее, в прозрачности должны быть заинтересованы как председатели СНТ, так и рядовые садоводы, но на практике ситуация совсем иная.

Пилотный проект

Кто жил в СНТ, знает о существовании множества неурегулированных вопросов. В первую очередь это имущественные споры. СНТ купило трубы, построило водопровод, электрические сети, столбы, ворота, видеокамеры, а кому они принадлежат, не понятно. Законодательством такие вопросы не определены. Из-за этого внутри товариществ возникают различные группы, которые трактует закон по-своему.

Большая проблема — документальный оборот: сметы, бюджеты, отчеты. Нередко документы исчезают вместе с бывшими председателями и бухгалтерами. Людям приходится постоянно отстаивать свои права в судах.

Как рассказал «Севастопольской газете» председатель реготделения «Союза Садоводов России» Андрей Липенко, эти проблемы и стали катализатором идеи о проведении инвентаризации в садоводческих товариществах. Была разработана методология, проведен мониторинг, созданы алгоритмы и цифровая база данных: карты местности с многослойным нанесением на нее инженерных коммуникаций, дорог, мест общего пользования, объектов капитального строительства, земельных участков и иных объектов с техническими характеристиками, визуализацией и возможностью поиска для пользователей данной системы.

— Теперь, даже если сменится правление, председатель, бухгалтер, то вся информация останется доступной. Все проекты на газ, на электричество, воду и дороги будут сохранены, — рассказал о преимуществах цифровизации А. Липенко.

На сайте, каждый собственник земельного участка СНТ имеет свой личный кабинет, в котором есть ряд разделов, например, документы товарищества, конференция — общее собрание, задолженность, партнеры. На отдельных вкладках — информация о земле, дорогах, подъездных путях, их длина, ширина, покрытие, а также сведения об общем имуществе с нанесением на карту и многое другое.

Скрытные председатели

— При встречах с участниками садоводческих товариществ, а встреч было шесть, — люди проект инвентаризации поддержали. Они хотят иметь такую информационную систему: удобно, быстро, понятно. Но руководства СНТ давать данные отказались. Стоят стеной: «Мы ничего не дадим, ничего не покажем», — указал на проблему А.Липенко.

По его словам, сложно не с рядовыми садоводами, а с большинством председателей. На них по закону распространяются широкие полномочия, и пользуются они ими в своих интересах. Их поддерживают и члены правления. Так меньшинство, по словам А.Липенко, блокирует рациональную работу для большинства. Наиболее скрываемая документация связана с приходно-расходными сметами, протоколами общих собраний, отчетами о деятельности исполнительных органов управления товариществом, инженерными сетями, пожарной и энергетической безопасностью, коммерческими объектами, размещенными на землях СНТ.

Коммерция на землях СНТ

Из-за коммерческих объектов (гостиниц, кафе, магазинов, складов, ремонтных мастерских, пунктов приема металлолома), расположенных на садоводческих участках граждан, казалось бы ведущих садоводство для собственных нужд, чиновники не воспринимают СНТ некоммерческими товариществами.

Инвентаризация таких объектов на территориях СНТ могла бы дать собственникам возможность их легализации либо закрытия. А также отрегулировать ситуацию с отпуском лимитов на электроэнергию: садоводу, например, положено 5 кВт электроэнергии, а отелю или магазину для функционирования — 25 кВт, но по другим тарифам. Если это позволяет общая выделенная мощность на всё СНТ.

Нужна региональная госпрограмма о поддержке и развитию СНТ

По словам А.Липенко, сайт цифровой инвентаризации СНТ Севастополя в сети пока не доступен. Его нужно обслуживать, а деньги субсидии закончились. Для дальнейшего проведения инвентаризации и окончательного запуска сайта в работу необходимо разработать региональную госпрограмму по поддержке и развитию садоводческих товариществ в Севастополе. Она сняла бы конфликтные вопросы: определила процент компенсации издержек садоводов, а также прописала алгоритм по легализации коммерческих объектов. В 53 субъектах федерации такие законы давно приняты и работают.

Также необходимо определить департамент правительства города, ответственный за координацию деятельности 120-ти тысячного сообщества наших садоводов-горожан.