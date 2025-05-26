Составили рейтинг благосостояния семей

У средней севастопольской семьи с двумя детьми после оплаты минимальных месячных расходов останется лишь 10 тысяч рублей.

По итогам 2024 года Севастополь занял 74 строчку рейтинга благосостояния семей. На данной территории потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 10,3 тысяч рублей. С одним ребенком полегче — можно располагать остатком в 28,5 тысяч рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

Республика Крым — на 77 строчке рейтинга. Здесь в семье остается 5,7 тысячи рублей (23 тысячи — если ребенок один). Ростовская область на 64-м с показателями в 18,6 тысячи и 35 тысяч рублей соответственно. У Краснодарского края — 52 место — 23,2 тысячи и 39,2 тысячи руб.

В шести российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается и без дополнительных доходов прожить невозможно. В число замыкающих рейтинг входят северокавказские республики, где потенциально возможный денежный остаток отрицательный.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей — представители добывающих регионов (125-100 тысяч рублей), а также Москва (66,7-80,8 тысяч рублей) и Санкт-Петербург 57,6-74,3 тысяч рублей).

Различия между материальным положением семей в регионах России весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания диспропорций не наблюдается.

Рейтинг рассчитывали путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ). Из них вычитали суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.

«Эксперты поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат», — отмечается в исследовании.