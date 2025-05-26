Самый популярный экзамен в 11-х классах — обществознание

Об этом 26 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента образования Антон Ульянцев.

По его словам, обществознание в этом году планируют сдать 1146 человек, что на 211 человек больше, чем в прошлом году. Увеличилось и количество учеников, выбравших информатику, также набирают популярность биология, физика и история.

Предпочтение севастопольских девятиклассников в выборе предметов распределились следующим образом: география — 53%, обществознание 42%, информатика — 39%, биология — 26%.

А.Ульянцев рассказал, что для проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году задействованы 25 пунктов, из них 13 — для сдачи ЕГЭ, еще два новых пункта проведения экзамен6ов (ППЭ) будут открыты на базе вышедшей из капремонта средней школы №4 и на базе школы №37.

Для детей, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на экзаменах в плановом режиме, будут организованы 21 ППЭ на дому.

В основной период экзамены сдадут 7 917 человек, из них 5320 учащихся 9-х классов и 2396 — 11-х. Кроме того, ЕГЭ сдадут 34 студента колледжа и 163 выпускника прошлых лет. Еще трое десятиклассников прошли в 10-м классе обучение за 11-й класс и хотят попробовать свои силы, досрочно сдав экзамены за 11-й.

Также на совещании прозвучало, что период сдачи ЕГЭ — с 23 мая по 4 июля, ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.

Как и в прошлом году, выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору. Пересдачи запланированы на 3 и 4 июля.

Для информационного обеспечения экзаменов действует горячая линия. На входе в каждую школу размещены QR-коды, по которым в случае возникновении каких-то проблем или вопросов можно перейти на сайт Рособрнадзора и оставить жалобу или сообщение.