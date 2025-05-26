Рынкам разрешат быть ярмарками до 2028 года

Законопроект о продлении сроков реконструкции рынков в Севастополе и Крыму рассмотрят во втором чтении в Государственной Думе 28 мая.

Комитет по промышленности и торговле Госдумы РФ принял решение о представлении в Совет Государственной Думы на рассмотрение во втором чтении инициированного парламентами Севастополя и Крыма законопроекта, которым продлят переходный период для розничных рынков, расположенных на территории полуострова, до 2028 года.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2025 года в Севастополе и Крыму рынки должны располагаться исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Необходимость нового продления срока, в течение которого на полуострове обязаны привести розничные рынки в соответствие с федеральным законодательством, обусловлена рядом объективных причин и является вынужденной мерой.

По словам спикера севастопольского парламента Владимира Немцева, продление переходного периода до 1 января 2028 года для управляющих рынками компаний позволит сохранить баланс интересов населения, субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на розничных рынках, и исполнительных органов, сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя.

Рынки в Севастополе сейчас считаются ярмарками, поэтому могут размещаться в нестационарных строениях. В марте говорилось, что переходный период продлят до 2030 года.