Проведут встречу в клубе стобалльников

— Когда итоги подведут, надо будет встречу запланировать. Если кто-то будет из выпускников предыдущего года в Севастополе, тоже надо пригласить. Пусть расскажут, как они год отучились в своих университетах в других городах, поделятся ощущениями с теми, кто только планирует поступать, — сказал глава города.