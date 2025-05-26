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Полицейские задержали курьера мошенников

Рябов Михаил

Ставший жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП» пенсионер передал вымогателям более 800 тысяч рублей. Один из злоумышленников оказался «гастролером» из Ростова.

В полицию Севастополя обратился 77-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Вечером ему позвонила «дочь» и сообщила, что по ее вине произошло страшное ДТП с пострадавшими. Далее в разговоре с пенсионером «следователь» потребовал для освобождения от уголовной ответственности «родственницы» собрать имеющуюся в доме наличность, упаковать в пакет и передать водителю такси. В точности выполнив указания, потерпевший передал 205 тысяч рублей, почти шесть тысяч долларов США и 300 евро таксисту. Тот доставил сверток в Симферополь и передал незнакомцу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю установили личность незнакомца и задержали его в Алуште, в тот момент, когда он собирался уехать в Ростов. Ранее судимый за нарушения ПДД «гастролер» признался, что прибыл на криминальные заработки в Крым. Похищенные обманом деньги пенсионера (в общей сумме 806 тысяч рублей) он успел перечислить своим анонимным кураторам.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.