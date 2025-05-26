Нейросеть спрогнозирует осадки и паводки

Первую в России нейросетевую модель, которая дает прогноз о среднемесячных осадках, температуре воздуха и даже вероятности паводков, разработали в Институте природно-технических систем (Севастополь).

«Это первая в России нейросетевая модель, которая прогнозирует не только осадки и температуру, но и повторяемость условий, ведущих к паводкам. Она создавалась с 2013 года, а сейчас работает в онлайн-режиме и обновляет прогнозы ежемесячно. Аналогов с таким математическим ядром и подходом к отбору предикторов в России нет», — рассказал ТАСС кандидат физико-математических наук автор и разработчик модели Андрей Лубков.

Как пояснил ученый, нейросеть анализирует статистику климатических показателей за последние 70 лет и строит прогнозы на срок до девяти месяцев вперед. Модель рассчитывает среднемесячные значения, например, температуру воздуха или суммарные осадки, а также вероятность наступления условий выше или ниже климатической нормы.

«На сегодня модель дает прогноз осадков в районе горы Ай-Петри. Для Крыма и Севастополя этот регион важен, так как в горных массивах Крыма выпадает значительное количество осадков, которые являются основным источником, питающим водохранилища Крыма, а ряд открытых данных метеостанции Ай-Петри имеет достаточную длину для обучения модели. Прогнозы на несколько сезонов вперед могут предупредить о засушливых условиях, которые потенциально приводят к дефициту питьевой воды. В то же время, прогноз повторяемости экстремальных осадков может быть полезен городу для предупреждения технологических последствий, связанных с такими опасными явлениями», — объяснил А.Лубков.

Нейросеть заблаговременно обозначает риски не только засухи, но и, наоборот, паводка — для Крыма это очень актуально, учитывая, что весенние половодья здесь бывают разрушительны не так часто, как в более северных регионах, однако опасные ситуации могут возникать в любое время года по другим причинам.

«Она позволяет спрогнозировать месяц, в котором с высокой вероятностью могут возникнуть опасные условия. Это особенно важно для таких случаев, как наводнение в Ялте, которое произошло летом 2021 года, или паводок в Севастополе в январе 2024 года», — уточнил ученый.

Планы по развитию

Как отметил автор разработки, в настоящее время модель также строит прогнозы для Москвы, Тюмени, Улан-Удэ и оценивает вероятность возникновения климатического феномена Эль-Ниньо — Южного колебания, влияющего на погодные условия по всему миру. Разработчики продолжают совершенствовать систему, в планах — создание пространственной карты для Крыма, юга России и всей европейской части страны, а также сотрудничество с Росгидрометом для возможного внедрения нейросети в структуру федеральных прогнозных систем.

Результаты исследований готовятся к публикации в сборнике III Международной научной конференции «Геоэкологическая оценка бассейнов горных рек: теоретико-методологические и методические аспекты, региональные исследования».