Медицинские программы СевГУ аккредитовали

Севастопольский государственный университет завершил государственную аккредитацию по программам специалитета «Лечебное дело» и «Медицинская биофизика». Соответствующий приказ издан 19 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Ранее университет вел обучение по этим направлениям подготовки на основании лицензии. Аккредитация же подтверждает соответствие образовательной деятельности федеральным государственным образовательным стандартам, дает студентам право на отсрочку от армии и получение диплома государственного образца, сообщается на официальном сайте СевГУ.

В Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения, созданном 1 марта 2023 года, сейчас обучаются более 350 студентов, сто из них получают образование по программе целевого обучения, с финансированием из городского бюджета.

В 2022 году Институт набрал первых студентов на специальность «Сестринское дело», через год состоялся первый набор на специальности «Лечебное дело» и «Медицинская биофизика». В 2024 году учебные аудитории впервые заполнили будущие специалисты в области медицинской кибернетики.

Первый выпуск студентов-медиков с дипломом севастопольского вуза будет в 2029 году.

Институт все эти годы совершенствует свою учебную базу. В 2024 году был открыт и запущен в работу анатомический театр, оснащенный интерактивным 3D-атласом «Пирогов». После чего учебный процесс оснастили первым симуляционным классом для отработки практических навыков по «Пропедевтике внутренних болезней», «Хирургии» и «Неотложной медицинской помощи», закупили 15 современных микроскопов фирмы Levenhuk, а также широкий набор микропрепаратов и оборудовали гистологический класс.