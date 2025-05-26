Яхтсмены из семи регионов РФ участвовали в регате «Русская весна»

В соревнованиях приняли участие более 120 яхтсменов — профессионалы и начинающие спортсмены из семи регионов России: Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Москвы, Ростовской, Херсонской, Иркутской областей и Сургута.

Регату проводят в Севастополе десятый год подряд. «Бескровно мы вернулись в Россию. Я хотел бы, чтобы дети ежегодно — у нас молодежь приходит – они должны это знать, знать историю, что их предки делали 200 лет назад, 100 лет назад их родители делали совсем недавно», — так считает организатор регаты «Русская Весна», Герой России Олег Белавенцев.

«Регата в этом году проходит в особых условиях. Одна из целей мероприятия — поддержка наших защитников, которые выполняют в зоне СВО боевые задачи, поставленные Президентом. Мы гордимся нашими воинами, стараемся поддерживать их в том числе морально», — отметил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Регату принимал «Яхт-клуб «Казачья Бухта». Дистанция соревнований — внутренний и внешний рейды бухты Двойная. Яхтсмены состязались два дня. Дети и подростки — на яхтах классов «Зум-8», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Оптимист». Взрослые экипажи — на «MX700». Севастополь представляли спортсмены Школы олимпийского резерва №1 и ЦСКА.

Итог соревнований — почти все первые места достались севастопольцам. Также севастопольская команда в очередной раз стала обладателем переходящего Кубка «Русской весны». Фамилии членов экипажа-победителя — яхты «Альт-Эра» выгравируют на почетном трофее.

«Парусный спорт — это то, без чего невозможно представить Севастополь. Поздравляю победителей и желаю новых свершений!» — подвел итог гонок губернатор Михаил Развожаев.