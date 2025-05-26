Агентов СБУ будут судить еще и за госизмену

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух 51-летних жителей Севастополя, которые обвиняются в госизмене и подготовке теракта по подрыву железнодорожного моста.

Обвиняемые — бывшие военнослужащие ВСУ Сергея Лихоманова и Руслана Черного-Швеца ранее были приговорены к лишению свободы по более мягким статьям.

Установлено, что в марте 2023 года С.Лихоманов был завербован сотрудником СБУ, а затем, в свою очередь, завербовал своего бывшего сослуживца Р.Черного-Швеца. Они собирали и передавали СБУ разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Севастополя.

По указанию вербовщика С.Лихоманов провел фотосъемку одного из железнодорожных мостов города и получил от сотрудника СБУ радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, электродетонаторы, гибкие линейные кумулятивные заряды общей массой свыше 2 кг и ряд других предметов для осуществления дистанционного подрыва моста.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли преступную деятельность злоумышленников. В квартире С.Лихоманова изъяты предметы и вещества, приготовленные для осуществления террористического акта.

Уголовное дело в отношении Р.Черного-Швеца направлено в Севастопольский городской суд, а в отношении С.Лихоманова — в Южный окружной военный суд.

Ранее оба обвиняемых уже осуждены к различным срокам лишения свободы по приговорам Ленинского и Гагаринского районных судов Севастополя за незаконное приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. По результатам новых судебных разбирательств к этим срокам может быть добавлено наказание по еще более тяжким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.