Казачинское шоссе будут ремонтировать в три этапа

Первым делом проложат дорогу из Казачьей на Фиолент. Развязку на перекрестке с Камышовским шоссе будут строить во вторую очередь, на третьем этапе дойдет дело и до самой дороги в бухту Казачью.

В пятницу, 23 мая, губернатор Севастополя в Москве на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным обсуждал «ключевые вопросы реализации ряда проектов, которые напрямую влияют на качество жизни севастопольцев».

Был рассмотрен ход строительства и реконструкции автомобильной дороги в Казачьей бухте. Как написал губернатор в своем телеграм-канале, проектная документация уже разработана, определяется источник финансирования.

Проект дорогой, поэтому принято решение о проведении работ в три этапа. Первым этапом планируется соединить микрорайон «Казачья бухта» с Фиолентовским шоссе в районе улицы Дорической. Второй этап включает устройство двухуровневой развязки на пересечении улицы Правды и Казачинского шоссе. Третий этап предусматривает реконструкцию улицы Казачьей.

«Это крайне важный проект для разгрузки дорожной сети и обеспечения комфортного доступа к одному из важнейших районов города», — отметил М.Развожаев.

Особое внимание на встрече было уделено прохождению экспертизы по ряду крупных объектов. В частности, по больнице скорой медицинской помощи и новому лечебно-диагностическому корпусу онкодиспансера потребовалось внесение изменений в проекты и дополнительные согласования.

«Важно, что на федеральном уровне есть полное понимание всей специфики и готовность оперативно помогать в решении этих задач», — констатирует губернатор. Он выразил благодарность министру «за внимание к нашим вопросам и поддержку».

Предыдущий раз М.Развожаев встречался с И.Файзуллиным неделей раньше, в пятницу, 16 мая, в Казани.

Реконструкция дороги в бухту Казачью (с многоуровневой развязкой на Камышовском шоссе) и строительством новой дороги — из Казачьей до Фиолентовского шоссе включена в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Работы должны были начать в 2020 году.

В феврале 2023 года Правительство России сформировало перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023-2027 годах с использованием средств федерального бюджета. По этому документу окончание реконструкции Казачинского шоссе и строительства новой дороги из Казачьей на Фиолент — 2026 год. Финансирование должно составить 11,5 млрд рублей.