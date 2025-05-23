Заезд к детским садам должны проложить до сентября

В настоящее время в районе ТЦ «Лаванда» ведется строительство дороги-дублера улицы Вакуленчука. Она обеспечит удобный заезд к ФОКу «Спартак» и двум новым детским садам.

Дублер будет двухполосным с двухметровыми тротуарами. От основной проезжей части его будет отделять четырехметровый шумозащитный экран протяженностью 60 метров.

Как сообщили в департаменте транспорта Севастополя, работы идут в графике. Подрядчик — севастопольское отделение АО «ВАД» — завершает переустройство теплотрассы. Параллельно идет работа по устройству дорожного полотна. В ближайшее время на объект зайдет буровая техника для бурения свай и дальнейшей установки шумозащитного экрана вдоль новой дороги.

Завершить строительство подрядчик планирует к началу учебного года — 1 сентября.