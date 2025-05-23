Вышел в свет юбилейный альманах «Литературный Севастополь»

Презентацию 20-го по счету сборника произведений местных авторов устроят 24 мая, в День славянской письменности в ДОФе.

Сборник старейшего в России Севастопольского литературного объединения имени А.Н.Озерова (ЛитО) издается ежегодно с 2005 года. В этом году в него вошли произведения 38 членов и кандидатов в члены литобъединения.

Юбилейный, 20-й номер альманаха выстроен по жанрам — поэзия, проза, публицистика, эссе, глава гостей, где печатаются коллеги из других регионов, и глава памяти.

— Каждый наш сборник — уникален. Юбилейный выпуск отличается высоким уровнем полиграфического исполнения и дизайна. Стоит отметить, что и профессиональное мастерство авторов из года в год становится выше, — подчеркнула член редакционного совета альманаха «Литературный Севастополь» Елена Даньшина.

По словам представителя литобъедимнения Галины Зеленкиной, сборник стал выпускаться регулярно, когда председателем ЛитО стала Любовь Матвеева. До этого выходы издания носили стихийный характер. Много энергии и лет своей жизни посвятил альманаху выпускающий редактор Валерий Гаевский. Сегодня в редакционный совет по прозе входят Галина Дайнега и Е.Даньшина, по поэзии — Георгий Цатрян и Лариса Бетина.

В юбилейный сборник вошли лучшие произведения членов литобъединения, написанные за прошедший год.

— Из ЛитО выросло много настоящих поэтов и писателей, теперь все они члены Союза писателей России. Наша организация — это первая ступень для литераторов, так сказать, начальная школа. Мы всегда радуемся росту наших коллег, — отмечает Г.Зеленкина.

На сегодня в литобъединение входит 75 человек. Это военные, медики, учителя, журналисты. В объединении много и молодых талантливых литераторов: Валерия Пищугина, Вероника Молодчая, Олеся Данчинко, Павел Мельников.

За время пока верстался сборник пять авторов ушли из жизни: старейший член литобъединения, прозаик Сергей Ислентьев, поэт Адиль Тумаров, Валентина Вороненко, Валерий Гаевский, поэт и бард Дмитрий Черепок, погибший на СВО, спасая своих товарищей. Их произведения вошли в главу памяти.

Литературное объединение основано в 1938 году. А имя Алексея Озерова присвоено в 2003-м. Авторы литобъединения регулярно становятся лауреатами различных литературных конкурсов и фестивалей, участвуют в различных культурных мероприятиях, литературных гостиных, концертах на сценических площадках Севастополя, Крыма, других регионов России.

Презентация 20-го выпуска альманаха состоится 24 мая в День Славянской письменности и культуры в Доме офицеров флота. Поклонников севастопольских писателей и поэтов ждет праздничный концерт и музыкально-поэтическая программа. Начало в 15.00. Вход свободный.