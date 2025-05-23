Владельцы ларьков должны оперативно смывать с них граффити

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя напомнил предпринимателям о необходимости содержать объекты торговли в чистоте и порядке.

Особое внимание должно уделяться устранению несанкционированных граффити. Надписи и рисунки, портящие внешний вид, должны устраняться собственниками незамедлительно. При выявлении нарушений департамент будет принимать меры в соответствии с законодательством.

«Городская среда должна оставаться привлекательной и комфортной как для жителей, так и для гостей города. Соблюдение норм внешнего вида НТО — это не только эстетика, но и показатель уважения к горожанам», — напомнили в департаменте.

Кстати, с начала года в Севастополе демонтировано 447 незаконных нестационарных торговых объектов в Ленинском и Гагаринском районах.