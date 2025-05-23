Цифровой рубль начинают внедрять

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с внедрением цифрового рубля.

Учет, контроль и идентификация

Как сообщила пресс-служба Президента РФ, федеральным законом устанавливается многоуровневая система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения при осуществлении физическими и юридическими лицами операций с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля.

Основные обязанности по противодействию указанным преступным деяниям возлагаются на оператора этой платформы — Банк России.

Кроме того, при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы цифрового рубля Банк России обязан оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций, применять меры по блокированию денежных средств, представлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В свою очередь Росфинмониторинг по согласованию с Банком России вправе определять вид операции с цифровыми рублями, подлежащей обязательному контролю, и сумму, на которую она совершается.

При этом сохраняется обязанность участников платформы (кредитных организаций) по проведению идентификации клиентов – пользователей платформы цифрового рубля, а также устанавливается их обязанность передавать идентификационные данные таких клиентов в Банк России.

Одновременно с этим в целях обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц Федеральным законом устанавливаются правовые основания для обжалования решений, принятых Росфинмониторингом и Банком России в рамках осуществления ими указанных полномочий.

Закрепляется право физических и юридических лиц на получение у Росфинмониторинга и Банка России информации по вопросам, связанным с применением ими мер, предусмотренных Федеральным законом.