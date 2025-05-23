Громкоговоритель с рекламой заставят замолчать

Рекламные призывы на остановках нарушают закон, уверены в прокуратуре и антимонопольной службе. А рекламное агентство имеет свой взгляд на закон.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на навязчивую звуковую рекламу возле его дома. Установлено, что рекламное агентство осуществляло трансляцию коммерческой звуковой рекламы через громкоговорители на опорах контактной сети на остановке «Водоканал» на ул.Адмирала Октябрьского. Действующим законодательством распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, запрещено.

Ранее Крымское управление Федеральной антимонопольной службы России уже вносило агентству предписание о недопустимости такого размещения рекламных материалов, однако нарушение не было устранено.

Теперь же в отношении рекламного агентства прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, внесла представление об устранении нарушений законодательства и пообещала проконтролировать его выполнение.