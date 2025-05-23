Дополнительно выделено более 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Из резервного фонда Правительства выделены деньги на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Средства в размере 7,5 млрд рублей будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трёх специальных защитных сооружений — коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда Правительства было выделено более 1 млрд рублей.

Координацию работ по ликвидации последствий декабрьской аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Она проводит свои заседания еженедельно.

Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства РФ 22 мая.

Справка

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате бедствия в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы и побережья Крымского полуострова. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами, МЧС и экологами.