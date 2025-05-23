24 мая спиртное не продают!

Из-за школьных «Последних звонков», которые прозвенят в субботу, 24 мая, на территории Севастополя запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Нарушение наказывается админштрафом от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц, напомнили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.

Торговым организациям рекомендовано обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 24 мая в наглядной и доступной форме.

На территории Республики Крым такого запрета нет.