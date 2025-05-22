В Динопарке построят капитальное кафе

При первом представлении членам архитектурно-художественного совета проект кафе на территории, примыкающей к Динопарку, называлось пекарней, что внесло некоторое непонимание. Однако потом выяснилось, что вся выпечка будет привозной. Готовить на месте будут разве что кофе и чай.

Собственно, кафе на том же месте уже существует, но оно не капитальное. Первоначальный проект членов арх-худсовета в целом устроил, вот только цвет стеновых панелей они сочли не соответствующим утвержденному дизайн-коду Севастополя. Проект отправили для замены темного цвета на светлый, что и было сделано.

Обновленный вариант приняли без замечаний, пожелав добавить декоративные элементы в виде изображений динозавров на фасад. В процессе обсуждений разработчики заверили, что никакой вырубки зеленых насаждений проектом не предусмотрено.

Расположенный рядом платный общественный туалет, который принадлежит ГБУ «Парки и скверы», предприниматели обещали не трогать. Правда, этот туалет уже несколько лет не работает. В кафе обещают устроить нормально работающую уборную.