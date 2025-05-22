Спрашивают, вернуть ли троллейбус №5 на длинный маршрут

Сейчас «пятерка» ходит по крайне укороченному маршруту: от ул.Токарева по ул.Толстого до пл.Восставших. Департамент предлагает вернуть ее на центральное кольцо через проезд по ул.Ивана Голубца. Но это удлинит время на маршруте как минимум на 30 минут.

Транспортные чиновники призывают изучить предложенный вариант и поделиться своими пожеланиями о целесообразности изменений действующей временной схемы.

Голосование проводится до 30 мая в официальном сообществе Ленинского муниципального округа Вконтакте по ссылке.

Напомним, что маршруты общественного транспорта временно изменены из-за перекрытия проезда по ул.Адмирала Октябрьского. Там до конца года должны отремонтировать подпорные стены.