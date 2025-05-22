Штрафы за парковку нужно оспаривать в горхозе

Госавтоинспекция Севастополя напомнила, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения не фиксирует, что вы не оплатили парковку. За это нарушение штрафы выписывает департамент городского хозяйства.

В последнее время выросло количество обращений владельцев транспортных средств в подразделения Госавтоинспекции по вопросу фиксации нарушений, предусмотренных ст.5.12 Закона Севастополя №130-ЗС от 17.04.2015 «Неуплата за размещение транспортного средства на платной парковке». В ГИБДД объяснили, что фиксация указанных нарушений, а также вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях указанной категории входит в компетенцию департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Госавтоинспекция же штрафует за превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непристегнутый ремень, проезд на красный свет и т.д.

Напомним, что с 1 июня 2025 года сотрудники горхоза смогут штрафовать не только за бесплатную стоянку на платной парковке, но и за неправильно припаркованные автомобили.