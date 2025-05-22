На мысе Хрустальном выложат мозаичную картину «Оборона Севастополя»

Реплика известной картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» появится на одной из подпорных стен у строящегося ныне здания Российской галереи искусств (РГИ) на мысе Хрустальном.

Такое решение является частью соглашения между Российской галереей искусств и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Подписание соглашения состоялось 21 мая в Москве в рамках Международного фестиваля «Интермузей». Подписи под документом поставили директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов и ректор Академии Семен Михайловский.

— Соглашение предусматривает совместное развитие научно-образовательного, культурного и творческого потенциалов обоих учреждений культуры. Российская галерея искусств и Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина договорились предоставлять друг другу техническую и консультативную помощь, обмениваться информацией, участвовать в совместных научных, образовательных и инновационных проектах, также совместных организаций выставок, лекций, мастер-классов, оказывать всестороннюю помощь в реставрационно-исследовательских работах... — сообщили в пресс-службе галереи.

Согласно соглашению, Академия ежегодно будет передавать в фонд РГИ несколько работ выпускников и преподавателей.

О Российской государственной художественной галерее

Это новый художественный музей, который расположится на территории культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном. Строительство музейного здания, которое планируется завершить в конце 2025 года.

В настоящее время идет формирование музейной коллекции, которая включит в себя произведения русского искусства второй половины XX и XXI веков, а также произведения современного искусства южных стран: Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

О Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Это одно из важнейших и старейших в современной России высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере изобразительных искусств. Считается правопреемником исторической Императорской Академии художеств; базируется в здании последней на Васильевском острове.

В Академии учились многие известные русские художники, впоследствии создавшие известные полотна русской живописи. В их числе Илья Репин, Василий Суриков, Валентин Серов, Михаил Врубель, Василий Тропинин.

Известно, что художники Академии художеств участвовали в создании мозаик Казанского и Исаакиевского соборов, Храма Спаса на крови, а также Храм Христа Спасителя в Москве.