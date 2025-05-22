Кинофестиваль «Золотой витязь» продлится неделю

В Севастополе кинофорум проходит в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая.

Площадками 34-го Международного кинофестиваля «Золотой витязь» в этом году станут «Новый Херсонес», кинотеатры «Победа», «Москва», «Моряк» и «Севастополь», культурный центр «Бухта Казачья», ДКР, Детская школа искусств, ДОФ, СЦКИ и СевГУ. Запланированы бесплатные кинопоказы 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран мира, а также мастер-классы, творческие встречи, концерты и другие мероприятия.

В воскресенье, 25 мая, в красном зале кинотеатре «Победа» пройдет показ фильмов севастопольских авторов, которые представят их лично:

14.00 — «Голоса севастопольской души», режиссер Екатерина Петриченко;

15.05 — «Сыновья России»: Военный химик Максим Соколов», режиссер Ирина Дмитриева;

16.00 — «Их там нет», режиссер Сергей Абрамов;

17.00 — «Сад памяти», режиссер Денис Симоненко.

А во вторник, 27 мая, в кинотеатре «Москва» в 18.00 в конкурсной программе фестиваля можно увит/деть фильм «Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои» режиссера севастопольца Дмитрия Фомина.

Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. Конкурсная программа «Золотого витязя» в 2025 г. состоит из шести категорий: игровые фильмы, анимационные ленты, документальные короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, студенческие и дебютные ленты. В рамках МКФ зрители также могут посетить ретроспективные и внеконкурсные показы.

Подводить итоги фестиваля и награждать победителей будут вечером 29 мая на «Грифон арене» Нового Херсонеса.