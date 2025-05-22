Проект фонтана в сквере Лазарева отправили на детализацию

Проект капитального ремонта сквера имени Лазарева, расположенный на пересечении улиц Якутская и Лазаревская, члены Архитектурно-художественного совета начали рассматривать еще в октябре 2023 года. Предложенный ООО «Авес-строй» по заказу ГБУ «Парки и скверы» проект сначала раскритиковали, а после, по мере устранения замечаний частично согласовали.

Остался несогласованным фонтан, запроектированный в центральной части сквера, который по общему мнению должен заменить предложенную ранее клумбу.

Проект будущего фонтана диаметров 12 метров стал предметом обсуждения на очередном заседании арх-худсовета 19 мая. На этот раз разработчики подготовили до 20 вариантов, но представили только четыре. Лучшим, по их мнению, является с айсбергом в виде Антарктиды, якорем и вмерзшим штурвалом. Это всё, что рисует воображение в связи с путешествиями и походами адмирала Михаила Лазарева.

Пока концепция была представлена без детализации и предоставило членам Архсовета широкое поле для фантазии. Многое из показанного разработчиками не «легло на душу» экспертам совета. Например, не понравилось смещение акцента с флотоводческой карьеры адмирала на путешествия. Да и используемых символов членам совета явно не хватило: где глобус с нанесенным пунктиром курсом следования кораблей? Почему на представленном эскизе — не русский парусник, а испанский галеон?!

Член совета Александр Бурцев счел идеальным решением чистое зеркало воды и плоский металлический силуэт парусника. Оградить фонтан и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов предложил мраморной тумбой, на которую нанести информацию о походах М.Лазарева. А еще можно изобразить полусферу земного шара с отметкой Южного полюса Земли.

Пока спорили, вспомнили, что Антарктиду Лазарев открыл не один, а вместе с Белинсгаузеном, который шел тем же курсом и тоже на корабле. Но два корабля в одном фонтане — явный перебор!

Идеи в ходе обсуждения «наворачивались» одна на другую. Со временем о фонтане и вовсе забыли, сочтя его не приоритетной задачей. Потом кто-то предложил вместо большого фонтана установить «в уголочке» три маленьких: «чтобы журчали».

На восемнадцатой минуте обсуждения наконец-то было предложено принять концепцию в целом, оставив детализацию специалистам. Таким образом, утвердили круговую мраморную тумбу с нанесенными на нее сведениями о достижениях Лазарева, в чаше — очертания Антарктиды с меридианами и параллелями и русский парусник.

С тем разработчика и отпустили, до следующего раза.