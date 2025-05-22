Фасад отремонтированных школ украсили патриотическими муралами

Отремонтированные по президентской программе школы нуждались в соответствующем оформлении. «Единая Россия» вместе с Министерством просвещения запустили всероссийский народный проект «Лица Героев». «Как секретарь регионального отделения партии сразу поручил коллегам реализовать этот проект в Севастополе», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Эскизы муралов создавались художниками после обсуждения с руководством школ и родительскими комитетами. Портрет трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина с девизом «Жизнь, отданная небу» нарисован на фасаде качинской школы №13, которая носит его имя.

А на фасаде школы №4 на ул.Флагманской (район пр.Генерала Острякова) нарисовали собирательный образ современного воина. Педагоги и родители учеников решили, что мурал должен быть посвящен выпускникам школы — участникам специальной военной операции. Под портретом девиз: «Быть воином — жить вечно».

О проекте

Всероссийский народный проект «Лица Героев» стартовал в школах России в 2023 году. Его цель — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

Проект предполагает размещение на фасаде образовательных организаций информации о герое, который вошел в историю Отечества или является героем нашего времени.