Фабрика мороженого стала цвета шоколада

После ремонта историческое здание фабрики мороженого на ул.Портовой, 4 слегка покоричневело. Теперь оно напоминает шоколадный пломбир, который, понятно, в этом здании больше никогда готовить не будут.

Пока вообще не известно, что именно будет в стенах бывшей фабрики. Кто-то говорит, что гостиница...

О судьбе здания и сохранности его исторического фасада (лепнина и цвет) в ноябре 2023 года, когда начался ремонт, беспокоился севастопольский историк Степан Самошин. И вот результат!

За оценкой внешнего вида здания «Севастопольская газета» в очередной раз обратилась к С.Самошину. Он напомнил, что существующий статус здания: оно не является объектом культурного наследия даже регионального значения. Следовательно, каким-либо строгим регламентам не подчиняется.

Правда, в том же ноябре 2023 года сотрудники Севнаследия обнаружили, что здание все-таки входит в перечень исторических. На территории объединенной зоны охраны запрещено любое изменение архитектурно-художественных решений. Заботясь о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия, чиновники тогда направили собственнику здания предостережение, которое касалось, в первую очередь сохранности фасадной лепнины. По факту, она сохранена, но цвет...

— Субъективно, на мой вкус, такое цветовое решение нормальное. Это не худший вариант и гораздо лучший, чем состояние после ремонта некоторых объектов культурного наследия. Например, здания БЦКД в Балаклаве, которое выкрасили в чудовищный ядовито-желтый цвет. По сравнению с ним, фабрика мороженого выглядит гораздо лучше, — поделился С.Самошин.

Интересно, что «Севастопольская газета» по поводу ядовитого цвета БЦКД обращалась к и.о.заместителя губернатора Максиму Жукалову, а также главе Севнаследия Ирине Масликовой. По их словам, ярко-желтый полностью соответствует историческому облику.

Остается вопрос, каким образом это соответствие было установлено, если все исторические фотографии бывшего Дома офицеров в Балаклаве — черно-белые.