Директору «Стрелецкой бухты» напомнили о борьбе с амброзией

Должностные лица Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели встречу с руководителем управляющей компании «Стрелецкая бухта» и напомнили ему, что к борьбе амброзией полыннолистной следует подходить системно.

Мероприятия по истреблению опасного сорняка должны проводиться до наступления фазы цветения и обсеменения. Это предотвращает угрозу массового распространения, которая может отразиться на здоровье граждан и состоянии окружающей среды.

Специалисты управления призвали управляющую компанию активизировать работу по борьбе с амброзией. Было принято решение о постоянном обмене информацией о фитосанитарном состоянии подведомственной территории.