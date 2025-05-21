Возглавили российский рейтинг ветеранов тенниса

Севастопольские теннисисты Мария Рудкина и Владимир Ежов стали первыми в российском рейтинге в своих возрастных категориях.

Мария Рудкина набрала наибольшее количество очков в миксте в возрастной категории 50+, Владимир Ежов — также наибольшее в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в возрастной категории 60+.

Как рассказал «Севастопольской газете» В.Ежов, такие рейтинговые таблицы составляются с 2000 года. В них собираются и суммируются результаты за 52 недели участия теннисистов в соревнованиях Российского ветеранского тура, в разных возрастных категориях (от 30 до 90 лет). Эти рейтинги постоянно обновляются, с учетом новых результатов участия в текущих турнирах.

– Я за этим рейтингом слежу постоянно, – пояснил В.Ежов.

Он также рассказал, что занимается теннисом с 15 лет, то есть уже 49 лет. В Севастополе проживает с 2022 года, до этого жил в Москве. Окончил Московский государственный университет, долгое время выступал за сборную команду МГУ.

Сейчас В.Ежов работает в Севастопольском филиале Московского государственного университета, он — заведующий кафедрой вычислительной математики. Кроме курса по математике, читает студентам лекции об истории мирового и российского тенниса.