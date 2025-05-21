В Севастополе усилят контроль за расходами на крупные бюджетные стройки

Внедрение новых мер казначейского сопровождения за мероприятиями, реализуемыми по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, расширит зону контроля за контрактами и будет способствовать более эффективному расходованию средств, сообщили ТАСС в правительстве города.

Ранее по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля федеральному правительству и региональным властям внедрить два механизма. Во-первых, ввести расширенное казначейское сопровождение средств по контрактам в рамках госпрограммы, превышающим 3 млрд рублей, а также — базовое казначейское сопровождение средств по госконтрактам, заключенным до 2020 года.

«Решение о применении механизма расширенного казначейского сопровождения в отношении объектов госпрограммы, по которым стоимость выполнения строительно-монтажных работ превышает 3 млрд рублей, связано с увеличением стоимости строительных ресурсов и, как следствие, существенным удорожанием реализации проектов. <...> Мера будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств при строительстве крупных, технически сложных объектов госпрограммы», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Эта мера подразумевает проверки со стороны местных сотрудников Федерального казначейства. Они будут оценивать, насколько фактически предоставленные товары и услуги соответствуют тому, что было указано в контракте и других документах, где зафиксированы денежные обязательства. В том числе, для этого могут применяться фотосъемка и видеозапись.

Такой механизм к объектам госпрограммы будет применяться впервые. «[Он] предотвратит оплату за товары, работы и услуги, не соответствующие государственным контрактам, договорам, соглашениям; за невыполненные работы и непоставленные товары; а также за работы и услуги, выполненные с нарушениями», — пояснили в правительстве Севастополя.

Также сообщается, что базовое казначейское сопровождение, то есть документарное сопровождение, применялось для всех объектов госпрограммы, контракты на которые заключены с 2020 года. Теперь оно будет распространяться и на более ранние договоры. Мера позволит увеличить охват контроля за целевым использованием бюджетных средств в рамках реализации всех проектов госпрограммы.

О госпрограмме

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.