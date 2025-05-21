Семиклассник стал призером олимпиады по астрономии

Как рассказала «Севастопольской газете» школьный учитель физики Лилия Логутенко, заключительный этап проходил в два тура: в письменном и дистанционном форматах. Ф.Дрич писал олимпиаду в школе, под .видеозапись, которую потом отправили организаторам – кураторам Института развития образования.

Интересно, что астрономию в школе начинают изучать только в 9 классе, но, по словам педагога, у ребенка есть способности к изучению многих предметов. Так, Ф.Дрич – победитель муниципального этапа олимпиад по биологии, математике, физике, а также регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета». Астрономией он интересуется самостоятельно, в чем ему помогает Л.Логутенко.

Вопросы олимпиады касались общих теоретических знаний о звездах, планетах, звездных скоплениях, никаких сложных задач с расчетами решать не требовалось.

Сейчас Ф.Дрич завершает учебу в седьмой и переходит в восьмой класс. Он отличник, награжден похвальным листом.

Олимпиада по астрономии имени В.Я. Струве проводится в качестве дополнения ко Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии с целью популяризации астрономии и других естественных наук, а также для выявления на раннем этапе способных и талантливых учащихся и их привлечения к систематическим занятиям астрономией.

Из 395 участников, представлявших 65 регионов России: 35 человек признаны победителями, 59 — призёрами II степени, 87 — призёрами III степени.