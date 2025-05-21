Приглашают на карнавал ирисов

Праздник в честь цветка богини Ириды проводят уже в 20-й раз. В юбилейной экспозиции более 300 сортов ирисов.

Куратор выставки — старший научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Ирина Улановская рассказала, что интродукция ириса в Никитском ботаническом саду началась с первых лет его существования. В списке декоративных растений Христиана Стевена за 1812-1820 гг. упоминается 41 разновидность этого цветка.

К 80-м годам 20 века учеными ботсада был сделан вывод о перспективности введения в культуру в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) сортов ириса гибридного — красиво цветущего травянистого многолетника. Было выделено девять сортов, обладающих наиболее высокими декоративными качествами и высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Их рекомендовали к широкому использованию в озеленении ЮБК.

В 1986 году коллекция ириса гибридного была значительно пополнена сортами американской селекции и началась селекционная работа. На выставке этого года представлено пять сортов, созданных на основе лучших интродуцированных сортов тех лет: «Скиф», «Лунная Радуга», «Мадера», «Самум», «Полёт Фламинго».

Интересно, что первые выставки ирисов в ботсаду в 80-е годы 20 века проходили в закрытых помещениях: экспонировались срезанные цветки. И только с 2005 года ирисы показывают в открытом грунте.

На первой такой выставке было представлено около 60 сортов. С тех пор выставочная экспозиция перезакладывалась несколько раз, пополняясь новыми сортами. К 2020 году она уже занимала площадь в две тысячи квадратных метров. Сейчас на ней представлено 324 сорта ирисов из трех основных садовых групп: 44 сорта из группы низкорослых (высота цветоноса до 40 см); 14 — из группы среднерослых (высота цветоноса от 41 см до 70 см); и 266 сортов из высокорослой группы (высота цветоноса выше 71 см). Некоторые сорта с выдающимися декоративными качествами намеренно представлены в повторах для поддержания цветовых решений в композициях и равномерного, пролонгированного цветения выставочной экспозиции.

Следует отметить, что первыми в цветение вступают низкорослые или карликовые сорта. В условиях ЮБК это, как правило, первая декада апреля. Среднерослые сорта — в третью декаду апреля. Продолжают фейерверк цветения высокорослые ирисы, которые расцветают в первых числах мая. Это создает эффект непрерывного цветения выставочной экспозиции, которое длится до двух месяцев.

Экспонируемые на выставке сорта в полной мере отражают современный мировой сортимент культуры ириса гибридного. Палитра окрасок охватывает почти все цвета видимого спектра (за исключением чистого алого и салатного оттенков). Это уникальный и широчайший диапазон окрасок, недоступный больше ни одной другой цветочной культуре: от чисто белых до угольно-черных, в различных их сочетаниях и переходах одного цвета в другой.

«Богатство палитры коллекционных сортов ириса дает уникальную возможность создавать сложные цветовые композиции, практически всех существующих в теории живописи и колористики типов: монохромная, комплементарная, аналоговая, триада и прочие. В текущей выставочной экспозиции мы постарались реализовать эту идею на практике», — отметила И.Улановская.

Одними из главных центров притяжения внимания посетителей выставки являются две крупнейшие куртины, расположенные рядом, на самой широкой террасе.

Первая из этих двух куртин под названием «Океан» являет собой пример классической монохромной композиции — используется только один цвет во всевозможных вариациях его яркости и насыщенности. Под эту композицию не случайно отведена большая площадь в центре, так как сине-голубая гамма является родной для ириса гибридного.

Вторая куртина, под названием «Пламя», — пример аналоговой композиции. Аналоговая гармония состоит из оттенков смежных (родственных) цветов, расположенных по соседству в цветовом круге. В отличие от монохромной композиции здесь задействован более широкий спектр оттенков. В данном случае это желто-оранжево-багряная гамма — самый «горячий» участок цветового спектра.

Второй цветовой группой по объему количества сортов после сине-голубой у ириса гибридного является фиолетово-сиреневая. На ее основе была создана куртина «Летние сумерки».

С особой гордостью И.Улановская отметила, что на выставке представлены сорта, награжденные различными медалями: 17 сортов, удостоенных высшей наградой для ириса — Медалью Дайкса, пять сортов имеют Медаль Кука-Дугласа и один сорт — Медаль Ноултона.

Справка

Для выделения наиболее качественных ирисов ежегодно Американским обществом ирисоводов (AIS) проводится оценка ирисов разных групп путем судейских экспертных оценок. Высшая награда, которой может быть удостоен только один сорт ириса в году из любой группы, — это мемориальная медаль Дайкса (Dykes Memorial Medal). Награждение этой медалью могут получить только те сорта, которые на протяжении последних трех лет последовательно получили квалификационные награды High Commendation, затем Honorable Mention и Award of Merit.