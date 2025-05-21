Получат гранты на постановку спектаклей и исторических реконструкций

Четыре общественных организации Севастополя стали победителя второго конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию своих проектов они получат 15 миллионов рублей.

Самый значительный грант в 7 млн рублей получит севастопольское отделение Российского военно-исторического общества на проект «Русская Троя. 1855-2025». Это известный проект, которой реализуется в городе уже много лет. К сожалению, в последнее время из-за строгих мер безопасности он проходит в закрытых помещениях. А начиналась когда-то «Русская Троя» с мероприятий на Историческом бульваре.

В рамках проекта будет организован ряд театрализованных представлений с участием реконструкторов и военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, рассказывающих о героических событиях Первой обороны города. Формат живой истории позволит вовлечь молодежь и заинтересовать их событиями Крымской войны. Кроме этого в Севастополе, Крыму, Москве, Донецке и Воронежской области будут организованы показы возрожденного первого полнометражного российского художественного фильма «Оборона Севастополя», 1911 г., и художественного фильма «Адмирал Нахимов».

АНО «Центр формирования гражданской культуры» выиграло 4 млн рублей на проект уличного спектакля «Музыка слов». Зрителей пригласят в глубину смыслов и образов с помощью Толкового словаря Владимира Даля и произведений Сергея Прокофьева. Истории из жизни авторов будут ненавязчиво вплетены в сюжет в формате разговора двух добрых друзей. Спектакль позволит участникам больше узнать о творчестве этих великих деятелей и углубить знания о родном языке.

Проект «За Родину! За Отчизну!» Центра развития социальных, спортивных и культурных инициатив «Новые возможности» из села Пироговка был отмечен жюри и получил 0,7 млн руб. Его основная цель — вовлечь подростков в интерактивные реконструкции боевых действий, раскрывающие важные исторические события. Патриотический проект направлен на формирование у молодежи уважительного отношения к историческому наследию и сохранению памяти о героических подвигах предков.

ОНО «Организация поддержки театральной деятельности «Ах! Театр», аффилированная с СевТЮЗом, выиграла 3,5 млн рублей на постановку спектакля «Приключения Незнайки». Через приключения жителей Цветочного города зрители учатся основам этики, заботе о ближнем и ответственности за свои поступки. Театральный проект направлен на популяризацию русской классической литературы и станет своеобразным мостиком, который побудит детей прочитать произведения Николая Носова.

Гранты выдаются некоммерческим организациям на условиях софинансирования, которое иногда больше половины бюджета проекта.