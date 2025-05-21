Пляж «Хрустальный» готовят к купальному сезону

Рабочие установили новые металлические трапы для захода в воду и монтируют солнцезащитные навесы. Их будет шесть.

«В этом году они будут выглядеть иначе: навесы монтируются на волноотбойники, чтобы не нарушать целостность покрытия пляжа — оно на гарантии», — рассказал заместитель начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артур Умаров.

Душевые кабинки, раздевалки, и контейнеры для мусора планируют установить на верхней набережной.

После реконструкции пляж будет освещен полностью и оборудован системой видеонаблюдения. Оператор уже закупил кабинки для переодевания, в том числе будет отдельная кабинка для маломобильных граждан, готовится основание для установки душей. Водопроводные и канализационные сети уже обновили.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, по результатам проверки качества морской воды пляжу «Хрустальный» выдано положительное заключение. Никаких новых выбросов мазута не обнаружено.

После разрушительного ноябрьского шторма 2023 года набережную мыса Хрустальный полностью отремонтировали: вместо неоднократно смываемой плитки ее забетонировали. На восстановление покрытия правительство Севастополя выделило 105 млн рублей из федеральной субсидии и один миллион рублей — из городского бюджета.

В этом году на территории города для отдыха будут открыто 26 пляжей.